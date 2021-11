live Allegri: "Gli ultimi cinque minuti sono l'emblema di quello che siamo oggi"

vedi letture

La vittoria per 4-2 contro lo Zenit San Pietroburgo certifica con due turni d'anticipo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League della Juventus. Una partita vinta e dominata dai bianconeri che adesso possono concentrarsi sul campionato, dovendo comunque ancora giocarsi col Chelsea il primo posto nel girone. In conferenza stampa dall'Allianz Stadium parla il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

Seguila su Tuttomercatoweb.com

Cosa porta questa vittoria?

"La squadra ha fatto una bella partita, è stata anche piacevole tecnicamente. Come intensità e coraggio è stata importante, non abbiamo perso di lucidità quando abbiamo preso il gol. E' stato un gol fortuito su una traiettoria pazzesca, potevamo far tanti gol. E' stato tutto positivo: abbiamo passato il turno, gli ultimi 5 minuti sono quelli dove dobbiamo migliorare. Quei minuti sono l'emblema di quel che siamo noi: abbiamo fatto tre contropiedi e abbiamo preso un gol che era nell'aria. Non deve accadere".

Come giudica la gara di Dybala?

"Si era presentato bene in ritiro, facendo un bel mese. Poi si è fermato con l'infortunio. Ha lo spirito giusto per mostrare le qualità che ha, lui come la squadra. Prendiamo questo passaggio, è molto importante. Ora recuperiamo perché poi in campionato siamo in ritardo".

Perché i cambi così in ritardo? Per creare un undici tipo?

"Non rischiavamo niente, non era giusto cambiare chi era in campo. Una volta fatto il 3-1 e il 4-1 ho cercato di far recuperare qualche minuto qualcuno".

McKennie è quello che mancava alla Juventus?

"Ha un'ottima condizione fisica e sta facendo molto bene".

Può essere una gara importante in chiave campionato?

"Sabato è difficile. La Fiorentina è una squadra che ha buoni giocatori, un bravo allenatore, che aggredisce. Hanno tecnica, servirà un'ottima partita".

Com'è la condizione?

"Buona, ora cerchiamo di farla diventare più buona sabato con la Fiorentina".

Quanto è importante il gol per Morata?

"Sono felice per Alvaro. E' un ottimo giocatore, si è sentito più a suo agio, oggi ha girato più per il campo e non ha giocato solo spalle alla porta".

Dove è la posizione ideale di Chiesa?

"Ha fatto la punta, o ha giocato a destra o a sinistra. Nel secondo tempo ha giocato meglio: quando ha campo aperto diventa devastante".

Perché non guarda i rigori?

"Li guardavo solo quando li tiravo...".

Finisce qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri