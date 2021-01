live Atalanta, Gasperini: "Proteste? Gli arbitri devono tutelare chi vuole giocare"

20.15 - Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà a breve in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Genoa.

20.18 - È iniziata la conferenza del tecnico nerazzurro: "Ci abbiamo provato, ma non sono siamo riusciti a segnare. Un gol avrebbe sbloccato la partita, avremmo visto un altro tipo di gara. Non siamo riusciti a trovare lo spunto giusto. Il primo tempo è stato complesso, nel finale abbiamo fatto meglio. Siamo partiti piano, loro avevano più gamba e reattività. Nel secondo tempo la gara è stata a senso unico, peccato non aver trovato il gol. Per l'andamento globale meritavamo di vincere".

A fine partita ha parlato con l'arbitro.

"Con l'arbitro c'è stato un colloquio a fine partita per le urla che ci sono di alcuni giocatori che poi si rialzano immediatamente e cominciano a correre se l'arbitro non interviene. Questo avviene su tutti i campi, gli arbitri devono tutelare le squadre che vogliono giocare e che non vogliono perdere tempo. È un brutto esempio che succede con più frequenza e che bisogna togliere".

Ora c'è l'Udinese.

"Siamo rammaricati per non aver preso i tre punti, ma possono capitare queste gare, l'Atalanta però ha attaccato a lungo. Per quanto mi riguarda abbiamo fatto bene soprattutto nella ripresa".

20.21 - È terminata la conferenza di Gasperini.