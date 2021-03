live Atalanta, Gasperini: "Vinto una gara difficile. Ora il Real, vogliamo fare bella figura"

23.59 - È iniziata la conferenza stampa di Gasperini: "Lo Spezia è una buona squadra. Hanno messo in difficoltà molte squadre per la loro bravura tecnica, riescono a trovare delle giocate con buona qualità, ma lo sapevamo vista la gara d'andata. Per vincere abbiamo dovuto fare una prestazione di valore. Nel secondo tempo abbiamo sbloccato il risultato, poi è diventata agevole. Possiamo rimproverarci la fase difensiva, loro poi partecipano coralmente all'azione. Forse abbiamo sbagliato tecnicamente nel primo tempo, quando abbiamo aggiustato la mira siamo migliorati".

Quanto è importante Pasalic?

"Ha faticato un po' a riprendersi per l'infortunio, ma in fase realizzativa si fa trovare sempre pronto. Anche con l'Inter ha avuto una buona opportunità: queste sono le sue caratteristiche che ci hanno aiutato parecchio".

Ora la sfida col Real.

"Intanto questa è una bella vittoria, averla vinto una gara difficile è un grande merito. Martedì sarà un altro tipo di partita, ora abbiamo i tempi giusti per calarci in un match complicato. All'andata non siamo riusciti a giocarla alla pari, ora possiamo confrontarci con il Real come vogliamo. Dobbiamo essere orgogliosi, il percorso in Champions lo abbiamo costruito in campo. Ce la siamo guadagnata superando il girone con Ajax e Liverpool. Peccato per non averla giocata diversamente all'andata, vogliamo fare una bella figura".

