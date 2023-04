live Benfica, Schmidt: "Ci manca un altro rigore. A questo punto togliessero il VAR"

23,11 - Serata amara per il Benfica, che saluta la Champions League. Roger Schmidt commenta in conferenza stampa il 3-3 di San Siro. Diretta testuale a cura di TMW.

È comunque orgoglioso dei suoi ragazzi?

"Siamo delusi, abbiamo dimostrato sin dall'inizio che saremmo potuti passare. Dopo il primo gol era difficile, ma credo che la nostra squadra abbia dimostrato una buona mentalità. Abbiamo giocato due buone gare, non è facile contro una squadra come l'Inter. Abbiamo segnato e poi abbiamo provato a spingere, purtroppo abbiamo concesso un gol e penso che non siamo stati fortunati nelle decisioni arbitrali. Anche stasera ci hanno negato un rigore, ma non vogliamo alibi. Sono contento dei miei giocatori, per molti di loro era la prima volta in Champions League e sono contento di quello che hanno fatto vedere. Dovremo usare la gara di oggi come stimolo per il futuro".

Potevate essere più ambiziosi?

"Serve sempre equilibrio, non ha senso partire all'attacco senza pensare alla difesa. Abbiamo avuto novanta minuti per segnare più gol dell'Inter, penso che abbiamo giocato una buona gara e purtroppo concesso tre gol. Abbiamo perso una grande occasione l'anno scorso nel nostro stadio, non giocando una grande partita in Champions e l'Inter ne ha approfittato".

Al Benfica sembra mancare un piano B. Perché?

"Ho risposto tante volte a questa domanda, devo fare delle scelte e ci sono giocatori che hanno giocato tanto in questa stagione. Sono abituati a giocare tanto e hanno dimostrato di poterlo fare a questi livelli, anche se abbiamo uno dei budget della Champions League. Abbiamo ottenuto grandi cose in questa stagione e ci sono giocatori che stanno facendo benissimo nonostante sia il loro primo anno a questi livelli".

Pensa che l'Inter possa vincere la Champions?

"Di sicuro possano andare in finale, dato che affronteranno il Milan. Dall'altro lato ci sono Real e City, due grandi squadre, però in una partita può succedere di tutto e l'Inter avrebbe una possibilità".

Imbattuti in trasferta ma eliminati...

"Le statistiche sono molto buone, non solo in trasferta ma anche in casa. Abbiamo dimostrato di essere coraggiosi, è il nostro DNA, è per questo che siamo riusciti a vincere tante partite fuori casa. La mia filosofia è essere proattivi, c'è più probabilità di vincere. Le partite con l'Inter sono state equilibrate, anche oggi loro hanno dimostrato molta qualità individuale, ma siamo stati sfortunati con l'arbitro: non so perché il VAR non abbia richiamato per rivedere il rigore su Aursnes. Stessa cosa all'andata con il rigore su Goncalo Ramos. Per me possono cancellare il VAR perché così non ha senso".

Musa, Neres e Neves hanno fatto bene stasera dalla panchina. Hanno dimostrato che possono essere delle opzioni, pensa di fare maggiori rotazioni?

"Vedremo, abbiamo sei partite importanti e tutti sono importanti. Non ho preferenze, non decido io chi gioca titolare ma lo decidono i giocatori in base alle loro prestazioni".

