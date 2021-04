LIVE TMW - Bologna, Mihajlovic: "Partita non per palati fini. Domani appuntamento con Saputo"

live Bologna, Mihajlovic: "Partita non per palati fini. Domani appuntamento con Saputo"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.00 - Un punto per parte al Dall'Ara nel match infrasettimanale tra Bologna e Torino. I rossoblù, in gol nel primo tempo con Barrow, si arrendono poi al grandissimo gol di Mandragora che trova l'incrocio dei pali dalla distanza. A breve Sinisa Mihajlovic commenterà la sfida terminata 1-1. Su TUTTomercatoWEB.com la diretta delle dichiarazioni del tecnico felsieno.

23.05 - Inizia la conferenza di Mihajlovic.

Come giudica il pareggio?

"Un pareggio giusto. E' stata una partita poco significante, non per palati fini".

Orsolini?

"Si sta impegnando, il suo problema è la concentrazione. Fatica a mantenerla per 90' minuti. Sono contento però perché sta facendo bene, anche oggi ha fatto una buona gara, sta migliorando".

Cos'ha detto a Baldursson all'uscita dal campo?

"Gli ho detto che l'ho cambiato perché era ammonito e avevo paura che prendesse il secondo giallo. Stessa cosa per Poli, non volevo rimanere in 10".

Si aspettava qualcosa di più dal reparto offensivo?

"Non è che ogni volta si possono fare 3 o 4 gol. Oggi abbiamo fatto un tiro in porta e un gol. Mi aspetto degli attaccanti che facciano la differenza, ma se facciamo un tiro e un gol pensa se ne facessimo 8 di tiri. Oggi non abbiamo creato tanto, è stata una partita da pareggio e questo risultato forse accontenta più noi che loro".

E' contento di come la squadra ha contenuto il Torino?

"Si loro hanno fatto gol con un eurogol. Anche l'anno scorso qui a Bologna Zaza fece un gol che non rifarà mai più. Poi potevano segnare nel primo tempo con Belotti, ma non abbiamo mai rischiato molto".

Le condizioni di Dominguez?

"Vediamo, lui è uno che ha carattere e se è uscito significa che non è qualcosa di buono. Domani faremo qualche esame, ma mi preoccupa".

38 punti le bastano per parlare di futuro con Saputo?

"Domani ci parleremo, ma questo a prescindere dai punti e dal risultato. Vedremo di cosa parleremo, credo di futuro".

23.10 - Termina la conferenza.