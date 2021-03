live Coronavirus, Nkoulou ancora positivo. Vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16/4

16.16 - Johnson & Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile - "Il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile". Lo rivela il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova. "Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare con i vaccini per poter ripartire", dice Medusei.

16.03 - Lazio-Torino, sentenza attesa per domani - Dopo il dibattimento avvenuto nella giornata di oggi Lazio e Torino attendono adesso il verdetto sulla gara non giocata per l'impossibilità dei granata di raggiungere la Capitale a causa di tanti casi di Covid-19. La sentenza sul ricordo della società biancoceleste dopo la decisione del giudice sportivo di ricalendarizzare la gara dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

13.56 - Italia, tamponi tutti negativi - La Nazionale Italiana si è sottoposta a un nuovo giro di tamponi in vista della gara contro la Lituania. Buone notizie per gli azzurri, tutti negativi e quindi convocabili per la sfida di mercoledì.

13.00 - Figliuolo: "In Italia 3 milioni di dosi di vaccino entro fine mese" - Arriveranno in Italia altre 3 milioni di dosi di vaccino contro il Covid "entro fine mese" ha annunciato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo che ha precisato: "Sono disposto anche ad aprire ad una commistione con il privato come sta avvenendo in Liguria". E ancora il commissario ha spiegato che la priorità nelle somministrazioni sarà per i più fragili e per i più anziani.

10.26 - Torino, Nkoulou ancora positivo - Nicolas Nkoulou resta l'unico giocatore del Torino ancora positivo al Covid-19 e con ogni probabilità non sarà a disposizione di Davide Nicola neanche per il derby contro la Juventus in programma per sabato. Il difensore ha infatti ripreso gli allenamenti a casa sul tapis roulant ma non si è ancora negativizzato. Nei prossimi giorni spera di avere un tampone negativo, che gli permetterebbe di svolgere le visite mediche di rito e di rientrare ad allenarsi al Filadelfia, ma visto che manca meno di una settimana è praticamente da escludere che possa esserci contro i bianconeri. Nkoulou è positivo dallo scorso 26 febbraio.

LUNEDÌ 29 MARZO