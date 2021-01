live Fonseca: "La Roma non si è rotta. Mercato? Stiamo lavorando"

00.11 - E' atteso in conferenza stampa Paulo Fonseca dopo la sconfitta ai tempi supplementari della Roma con lo Spezia che vale l'eliminazione dalla Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

Si è rotta la Roma?

"No. Questa partita ha dimostrato che non è così. E' vero che non abbiamo iniziato bene, ma dopo la squadra ha reagito bene e creato occasioni specialmente nel secondo tempo. Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra ha dimostrato voglia di cambiare questo momento e abbiamo creato situazioni per cambiare il risultato".

Questi approcci così distratti e superficiali sono un campanello d'allarme?

"E' un momento della squadra. La sconfitta con la Lazio è stata pesante, sembra che tutto succeda in questo momento. La squadra ha reagito bene e con voglia di cambiare, penso che onestamente abbiamo migliorato nei 90 minuti un altro risultato".

Il Milan ha preso 3 giocatori, lei in questo momento così difficile si aspetta un aiuto dalla società?

"Stiamo lavorando tutti insieme per le migliori soluzioni per migliorare la squadra".

Un commento sui cambi...

"Se c'è stato un problema, è un problema di cui parleremo internamente".

00.33 - Termina la conferenza