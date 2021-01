live Gasperini: "Lammers via? Mi chiedete sempre di chi non c'è, questo giochino non va"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la diretta!

23.25 - Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà tra pochi minuti in conferenza stampa.

23.29 - È iniziata la conferenza: "Dal primo minuto tutti hanno fatto una splendida gara, poi a volte nel calcio ti trovi a dover fare tutto da capo per il primo e l'unico episodio creato dal Cagliari. Globalmente, a parte qualche difficoltà nel finale, abbiamo fatto una buona gara".

Miranchuk?

"Ha dimostrato che quella è la sua collocazione, in futuro potrà giocare anche al posto di Ilicic. Ha giocato bene tutti i palloni, con sicurezza. Maehle ha margini importanti, ha dimostrato di avere qualità. Anche Sutalo, a parte il gol del Cagliari ha dimostrato i suoi valori".

I nomi che possono andar via sono sempre i soliti?

"Lammers non ha trovato spazio per via del finale di partita, c'è stata una piega diversa. Avrei voluto metterlo in campo, ma ha Muriel e Zapata davanti. Riuscire a togliere dei minuti a loro è difficile, lì non possiamo scoprirci troppo. Lo scorso anno abbiamo perso Zapata, dobbiamo giocare tanto. Ora giochiamo col Genoa, poi mercoledì e sabato. Poi il turno di Coppa Italia, sono tutte partite difficile".

Lammers?

"Mi chiedete sempre di chi non gioca, chiedetemi di Muriel ad esempio. Questo giochino va sempre così, è normale trovare sempre chi non gioca. Sembra sempre che ci sia qualcosa che non va, è un giochino storto. È normale che non gioca, ha due giocatori strepitosi davanti, questo non vuol dire che non sia un buon giocatore. Secondo me rimane, non possiamo scoprirci in quel ruolo".

Ora ci saranno tanti impegni.

"Dobbiamo recuperare le pile. Con l'Udinese andava bene non giocare in quel momento, ci ha permesso di andare ad Amsterdam in condizioni migliori. Ora è stata inserita in un momento in cui c'è il Milan al sabato. Fino ad adesso siamo riusciti a giocare bene, poi non so cosa accadrà quando le partite si accumuleranno. Abbiamo visto Miranchuk, Sutalo, Maehle non può che migliorare. Sono tutti giocatori che possono tornare utili".

23.35 - È terminata la conferenza stampa di Gasperini.