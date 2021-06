live Hakan Calhanoglu all'Inter: è ufficiale. Contratto fino al 30 giugno 2024

vedi letture

Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell'Inter. Una trattativa lampo, quella portata avanti da Marotta e Ausilio per l'oramai ex 10 rossonero.

19.00 - Si chiude qui il live di TMW con tutti i passaggi che hanno portato alla firma di Hakan Calhanoglu con l'Inter.

18.34 - Hakan Calhanoglu è ufficialmente un giocatore dell'Inter. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoğlu: il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. #WelcomeHakan".

17.54 - Non ancora un'ufficialità ma quasi. L'Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, ha infatti postato una foto di un ponte sul Naviglio, per intendere che Hakan Calhanoglu passerà da una sponda all'altra, lasciando il Milan e andando a vestire la maglia nerazzurra. Questo il tweet:

15.40 - Hakan Calhanoglu è appena arrivato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Dopo le visite mediche all'Humanitas di questa mattina e l'idoneità sportiva al CONI, il turco proveniente dal Milan in questi minuti firmerà il suo nuovo contratto triennale con i nerazzurri.

14.28 - Si è conclusa anche la seconda parte di visite di Hakan Calhanoglu con l'Inter, quelle riguardanti l'idoneità sportiva al CONI. Il giocatore turco ha appena lasciato la struttura in macchina e nel pomeriggio, dopo il pranzo, si sposterà all'interno della sede di Viale della Liberazione per apporre la firma sul nuovo contratto triennale.

13.31 - Dopo la prima parte di esami all'Humanitas, Hakan Calhanoglu è arrivato pochi minuti fa al CONI per l'idoneità sportiva. Ad attenderlo alcuni tifosi dell'Inter per un primo saluto e per le prime foto, nel pomeriggio è prevista la firma sul nuovo contratto triennale coi nerazzurri.

13.15 - La maglia numero 10 in casa Inter non è disponibile, essendo di proprietà di Lautaro Martinez. Per questo, ad oggi, Calhanoglu dovrebbe cambiare numero rispetto agli anni del Milan: secondo Tuttosport le ipotesi più accreditate portano alla numero 11 o alla numero 21.

12.02 - Si è conclusa dopo circa 2 ore la prima parte di visite mediche di Hakan Calhanoglu all'Humanitas di Rozzano. Il turco è adesso atteso al CONI per l'idoneità sportiva.

11.35 - Hakan Calhanoglu è il nome giusto per l'Inter di Simone Inzaghi nell'ottica di una sostituzione di Christian Eriksen? Una domanda che vi abbiamo posto nel nuovo sondaggio di TMW. CLICCA QUI per votare!

10.03 - Una trattativa lampo, durata poco più di 48 ore, quella che ha portato Hakan Calhanoglu all'Inter. L'oramai ex Milan firmerà nelle prossime ore un contratto triennale col club campione d'Italia, con Marotta e Ausilio che per battere la concorrenza e strappare il sì si sono spinti ad offrire uno stipendio importante, da 6 milioni più bonus (il Milan si era fermato a 4). Il turco si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche, poi si sposterà in Viale della Liberazione per la firma sul nuovo contratto interista.

9.45 - Hakan Calhanoglu sta svolgendo le visite mediche per l'Inter. Il turco si è presentato pochi minuti fa all'Humanitas di Rozzano per la prima parte dei test propedeutici alla firma sul nuovo triennale nerazzurro.