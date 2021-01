live Hellas, Juric: "L'obiettivo resta la salvezza. Ilic non ha fatto rimpiangere Veloso"

17.00 - Vittoria fondamentale per l'Hellas, che batte di misura il Crotone a Verona. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

17.24 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa le è piaciuto?

"Quasi tutto: nel primo tempo potevamo andare sul tre a zero, nel secondo nonostante il gol subito siamo stati in partita, con un altro modo di giocare, ma comunque efficace".

Nel settore di destra avete accusato qualcosa?

"Tra noi e il Crotone non c'è molta differenza, come con lo Spezia o il Torino sono tutte battaglie. È comprensibile che uno come Reca o come Messias possa metterti in difficoltà. Accettiamo anche le difficoltà".

Qual è l'obiettivo?

"Per me è la salvezza: oggi, o a La Spezia, sono state partite tirate. Dobbiamo stare attenti in certi reparti perché siamo un po' tirati, ma ciò non significa precludersi qualcosa".

Si può dire che la chiave nel primo tempo siano stati Barak e Zaccagni?

"Mi sembra che tutta la squadra abbia fatto bene, abbiamo anche fatto bellissime azioni che abbiamo provato in allenamento. Tutta la squadra ha giocato bene, poi Barak e Zaccagni hanno fatto una bella partita".

Quanto è stata importante la fascia sinistra?

"Oggi ha fatto bene anche Ilic: ha fatto una partita giusta, senza far rimpiangere Veloso. Per noi è tanta roba avere un ragazzo così giovane che fa partite di questo livello".

Che effetto le ha fatto ritrovare il Crotone?

"A Crotone ci sono tante persone alle quali voglio bene, abbiamo passato momenti belli e altri meno belli. Oggi un po' di emozione c'è stata. Gli auguro il meglio, spero che possano fare un bel campionato".

17.28 - Finisce la conferenza stampa.