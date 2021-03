live Hellas, Paro: "Peccato aver preso gol su due episodi strani. Atalanta più brava di noi"

14.30 - Terzo k.o. consecutivo per l'Hellas Verona, sconfitto in casa dall'Atalanta. Il vice-allenatore degli scaligeri Matteo Paro, oggi in panchina al posto dello squalificato Juric, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

14.58 - Inizia la conferenza stampa.

Per quale motivo avete fatto così fatica nel primo tempo?

"Ci aspettavamo questa partita, nonostante il loro cambio di modulo. Sono stati più bravi di noi in questo tipo di gioco, diretto, sulle seconde palle e sui contrasti. Dispiace aver preso due gol su episodi un po' strani. Nella ripresa abbiamo fatto un pochettino meglio".

I cambi potevano impattare di più sulla partita?

"Abbiamo schierato la formazione secondo noi migliore, i cambi ci hanno dato un po' di energia. Ma penso sia un discorso complessivo, non penso che i cambi siano stati determinanti".

Non è stato il solito Hellas.

"Non è che l'Atalanta giocasse questo calcio elaborato: il gioco era molto semplice. L'inerzia l'hanno presa loro, nella ripresa abbiamo combattuto di più".

Rimprovera qualcosa nell'atteggiamento?

"Dovevamo avere un'intensità diversa, per affrontare una squadra che in questo è veramente forte. In questo dovevamo mettere qualcosa in più. Abbiamo sofferto l'inerzia che è andata a favore loro, e noi non siamo stati bravi a reggere questo confronto d'intensità. Nel secondo tempo penso sia stata una partita più alla pari, ci siamo avvicinati di più all'area".

C'è un campanello d'allarme dopo tre sconfitte consecutive?

"Dispiace sempre. Non valuto le tre sconfitte di fila, valuto partita per partita, e oggi abbiamo fatto non benissimo nel primo tempo e meglio nel secondo. Per fare punti in questo momento della stagione, in cui le squadre si giocano tanto, non possiamo calare dal punto di vista dell'intensità".

La sosta può farvi resettare?

"Serve per lavorare di più, recuperare energie nervose per chi ha giocato tanto e migliorare la condizione di chi ha giocato meno. Ci servirà".

15.03 - Finisce la conferenza stampa.