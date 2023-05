live Inter, Bastoni: "Vincere aiuta a vincere. Rinnovo? Volontà chiare, continueremo insieme"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla dalla sala stampa dell'Olimpico dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina: "Sempre bello vincere un trofeo, abbiamo ricevuto tante critiche quest'anno ma ora ci andiamo a giocare una finale di Champions. Prima l'Atalanta, poi ci concentreremo sulla storia".

Trofeo e rinnovo?

"Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto. Sia io che la società sappiamo le nostre volontà, siamo sulla stessa linea d'onda: non è del tutto fatto ma continueremo insieme e sono molto felice".

Siete stanchi?

"E da cosa si vede? Siamo allenati per giocare ogni tre giorni, siamo professionisti seguiti da uno staff molto competente. Vincere aiuta a vincere, la vittoria ci dà grande energia per sabato e per il 10 giugno. Le energie si trovano da sole, non vedo problemi".

Il piano partita è riuscito?

"Di sicuro non abbiamo preparato di subire gol così presto, non era l'obiettivo. Conosciamo il valore della Fiorentina, sono molto forti, e le difficoltà che potevamo trovare. Volevamo isolare il più possibile i nostri attaccanti perché vengono aggressivi a uomo: poi è successo".

Qual è il segreto di Inzaghi?

"Questa squadra può vincere con chiunque, lui ci lascia molto tranquilli perché sa il valore nostro. Oltre l'aspetto fisico c'è quello mentale".

Qual è stata la svolta?

"C'è sempre stata trasparenza e umiltà tra noi. La svolta è stata smettere di richiamare o allargare le braccia se un compagno sbaglia. Siamo uomini veri".

Cosa vi insegna questa partita in vista del City?

"Che dobbiamo migliorare l'approccio. Sappiamo quanto sia importante partire forte, ci abbiamo vinto una semifinale Champions col Milan. Per noi la vittoria è linfa, per la carica che abbiamo giocheremmo anche domani".