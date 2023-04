LIVE TMW - Inter, Inzaghi: "Cosa cambia tra campionato e Champions? Difficile dare una risposta"

live Inter, Inzaghi: "Cosa cambia tra campionato e Champions? Difficile dare una risposta"

22.54 - Nuovo ko in campionato per l'Inter, il cui tecnico Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa la sconfitta contro il Monza. Diretta testuale a cura di TMW

23.38 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Come si può aggiustare la situazione in campionato?

"Mancano otto partite alla fine, sappiamo che è ancora tutto aperto, ma in questo momento siamo in ritardo e siamo in un momento dove in campionato manca la vittoria. Ne risente anche la squadra, abbiamo giocato un primo tempo buono, poi abbiamo perso un po' di distanze e di lucidità. La squadra sente che in questo momento in campionato deve fare di più".

Gli attaccanti che non segnano così da tanto tempo cosa significa?

"Stanno lavorando quotidianamente, è un problema evidente ed è una statistica evidente. Dobbiamo andare avanti con fiducia, i ragazzi per quello che vedo io stanno cercando di lavorare quotidianamente, in questo momento non segnano e non sono solo loro: a fine girone andata era il secondo migliore attacco, adesso stiamo concretizzando poco. Sono molto dispiaciuto, lo sarei ancora di più se non creassimo i presupposti".

Cosa cambia tra Champions e campionato?

"Non è semplice dare una risposta, posso dire che dopo Lisbona la squadra ha preparato con impegno questa partita perché sapevamo l'importanza che aveva. È una fortissima delusione, non è vero che la squadra snobba la partita di campionato, l'abbiamo preparata nel migliore dei modi come si prepara la Champions, la Coppa Italia e così via".

Solo le coppe possono salvare la stagione?

"In campionato il nostro percorso è insufficiente, però abbiamo ancora margine per rientrare nelle quattro. Le coppe le abbiamo volute con tutte le nostre forze, sappiamo che ti portano via energie fisiche e mentali, lo vediamo in giro per l'Europa. Si fatica, ma bisogna andare oltre e cercare di cambiare l'inerzia, in questo momento in campionato non ci soddisfa".

23.44 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.