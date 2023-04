live Inter, Inzaghi: "Giocatori responsabili. Il rosso a Lukaku? Speriamo si possa togliere"

23:15 - Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta il pareggio per 1-1 dei nerazzurri contro la Juventus all’Allianz Stadium nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

23:49 - Inzaghi prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Ci aiuta a ricostruire il finale?

“Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo si possa togliere questa ammonizione come successo con Lookman. Lukaku è stato frainteso e poi c’è stato il parapiglia finale che non è stato bello da vedere, l’unica cosa che mi viene da pensare è che purtroppo ho perso due giocatori importanti per il ritorno”.

Un commento a Dzeko che mostra lo stemma sotto ai suoi tifosi?

“Non siamo in un ottimo periodo quindi è normale che non siamo contenti di quanto stiamo facendo in campionato. Sono giocatori responsabili e sanno della difficoltà che stiamo avendo. Stasera abbiamo fatto una grande partita, il mio giudizio non sarebbe cambiato al di là del pareggio. Devo vedere quello che è stato e abbiamo avuto tante situazioni che potevano far sì che la partita potesse cambiare da un momento all’altro. La squadra dopo il gol non si è disunita. Sono soddisfatto della squadra, è un momento difficile e ha dimostrato determinazione”.

Quanto è importante aver interrotto la serie negativa?

“I risultati aiutano. Avrei voluto una vittoria, a fine aprile ci sarà il ritorno e con una vittoria sappiamo che potremo fare un’altra finale. Sono contento di quello che ho visto in campo, i ragazzi avevano voglia di fare una grande partita contro un avversario di assoluto valore”.

23:54 - Termina ora la conferenza stampa di Inzaghi.