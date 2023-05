live Inter, Inzaghi: "Oggi ho abbracciato uno a uno i ragazzi, stanno facendo tantissimo"

20.40 - Dopo Mourinho, in conferenza stampa arriva anche Simone Inzaghi che commenta così il 2-0 alla Roma. Di seguito le sue parole:

C'è il paradosso di arrivare troppo bene al derby di Champions?

"Ma no, diciamo che abbiamo vinto una partita importante, contro una squadra di assoluto valore. Sapevamo che era una partita difficilissima dove dovevamo rimanere concentrati e la squadra ha fatto la gara che doveva fare. Ho abbracciato uno a uno i ragazzi, da aprile stiamo giocando tantissimo così come la Roma, oggi ci serviva questa vittoria, dobbiamo farne altre, ora c'è questo impegno di cui sappiamo l'importanza per società e tifosi".

La squadra gioca con la testa, sa indirizzare le partite mentalmente, prima non era così.

"Quando c'era qualche sconfitta e qualche pareggio in cui si è parlato tanto vedevo lavorare quotidianamente i ragazzi, vedevo le partite senza pensare al risultato ed ero tranquillo, vedevo una squadra che creava tanto. La testimonianza è oggi, la squadra oggi non ha creato come non ha creato tanto la Roma, abbiamo difeso da squadra e così si vincono le partite".

È la migliore Inter della stagione a livello psicofisico? Brozovic?

"Brozovic e Lukaku ci stanno aiutando tantissimo, fino a gennaio li abbiamo avuti per un mese scarso, sappiamo la loro importanza e siamo contenti. Per quanto riguarda la condizione fisica ho dei professionisti con me da più di 10 anni, lavoriamo con un unico obiettivo per il bene dell'Inter, c'era la speranza di arrivare a questo momento in buone condizioni fisiche".

