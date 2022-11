LIVE TMW - Inter ko a Monaco, Inzaghi: "Correa? Lui e Lauti ci hanno aiutato come potevano"

live Inter ko a Monaco, Inzaghi: "Correa? Lui e Lauti ci hanno aiutato come potevano"

23.11 - Incassato il 2-0 dal Bayern Monaco, Simone Inzaghi risponde alle domande dei cronisti anche in vista di Juventus-Inter di domenica. Diretta testuale a cura di TMW.

23.22 - Inizia la conferenza stampa.

Ha visto progressi?

"Assolutamente sì, siamo partiti bene, c'è stato il rigore non rigore di Barella, poi l'occasione di Lautaro. Sull'unica incertezza avuta abbiamo preso gol, ma ho avuto più risposte anche da chi ha giocato meno. Sono soddisfatto della qualificazione, secondo me qui a Monaco abbiamo fatto una partita seria e organizzata".

Le resta la curiosità di come sarebbe stata una partita a pieno organico?

"In questo girone abbiamo dimostrato che le distanze si sono accorciate, penso al doppio confronto col Barcellona. I catalani col Bayern sono tra le migliori d'Europa e ce la siamo giocate in queste gare. La differenza la fanno i particolari".

Un parere sulla prestazione di Correa, anche in ottica Juve?

"Gli attaccanti li abbiamo cercati troppo poco nel primo tempo, Tucu e Lauti ci hanno dato una mano per come potevano, poi sono entrati Dzeko e Carboni che ci hanno aiutato perché in quel momento le distanze si son un po' allungate e il Bayern aveva giocatori di grande corsa".

23.25 - Conclusa la conferenza stampa di Correa.