22.50 - Spreca nel primo tempo, dilaga nel secondo. L'Inter stende il Benevento e porta a casa la settima vittoria di fila in Serie A, accorciando nuovamente a -2 dal Milan e tenendo a distanza la Juventus in attesa del derby d'Italia in Coppa. A breve il tecnico dei nerazzurri, Cristian Stellini (che stasera ha sostituito lo squalificato Antonio Conte), analizzerà la sfida in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Quanto è importante ora gestire i carichi di lavoro? - "Tutti devono essere coinvolti e siamo soddisfatti nel vedere che chi gioca meno riesce a portare un ottimo contributo"

La squadra segna tanto ma soprattutto subisce finalmente poco... - "Vero, creiamo molto e non sempre le sfruttiamo al meglio. Stasera siamo stati bravi, speriamo che in futuro troveremo continuità"

Un giudizio sulla gara di Eriksen? - "Siamo contenti, ha fatto molto bene in entrambe le fasi. Si sta applicando molto, ma mi è piaciuto anche Sensi nel suo spezzone di gara"

