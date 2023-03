LIVE TMW - Juventus, Allegri: “Abbiamo fatto 50 punti e nessuno se lo dimentichi”

live Juventus, Allegri: “Abbiamo fatto 50 punti e nessuno se lo dimentichi”

vedi letture

23.25 - Dopo Mourinho è la volta di MAssimiliano Allegri in conferenza stampa per commentare la sconfitta contro la Roma. Di seguito le sue parole:

Ha già parlato con Kean?

“Ha chiesto scusa. Pagherà quello che deve perche un errore così non si puo fare. E' questione di responsabilità. Prenderemo provvedimenti su quello che sarà la multa. Deve trarre insegnamento da questo, quando si entra si può determinare. In dieci si penalizza la squadra”

Possiamo abituarci al 4-3-3?

“Non parliamo di moduli. La Juventus sta facendo, nonostante la sconfitta di stasera con Mourinho che è mondiale nel preparare queste partite, abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo. Abbiamo cercato di far correre la Roma e portarla a casa. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene e poi abbiamo preso questo bel gol dove potevamo fare meglio e poi abbiamo avuto occasioni. Questa partita, indipendentemente dai numeri, non deve abbatterci. La Juve ha fatto 50 punti e questo nessuno se lo deve dimenticare. Nella storia del calcio mondiale non sono mai stati tolti 15 punti, ad ogni pareggio o sconfitta sembra che ci crolli il mondo addoso. I ragazzi invece stanno facendo una stagione importante. Nelle vicissitudini che sono capitate stanno facendo bene. Devono rimanere sereni e mettere da parte questa sconfitta”.

Lo schieramento iniziale della Roma senza punta, lo ha sorpreso?

“Non me l’aspettavo però la partita non era semplice. E' stata decisa da episodi. Ci sono state più occasioni di quelle che pensavo. La Roma è così. Dovevamo chiuderla nel primo tempo ma loro non escono mai della partita e si rimettono in corsa. Stasera siamo stati penalizzati.

Kostic lo ha espulso lei e non l’arbitro.

“Perche doveva essere espulso anche Kostic? L’arbitro ha ammonito e ha fatto una buona partita”

Avete fatto molti cross ma Vlahovic non l’ha mai presa. Da cosa dipende?

“Stasera ha fato una buona partita tecnicamente rispetto all’ultima. Sono contento della sua prestazione. Con la Roma non è facile perche Smalling in area è bravo a prenderla di testa. Rabiot ha avuto l’occasione perche era stato scavalcato Smalling"

Mancata fortuna o anche altro? “Non lo so , abbiamo fatto una buona partta ma il calcio è così. Potevamo far gol e difendere meglio su mancini. Se fai bene e perdi però conta ben poco”.