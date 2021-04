live Juventus, Pirlo: "Superlega? Ho parlato ieri. Vedremo se mettere ancora CR7 in barriera"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:00 - Andrea Pirlo commenta la vittoria per 3-1 contro il Parma all’Allianz Stadium nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:40 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Una vittoria importante per la classifica: quale aspetto contenta di più da qui alla fine?

“Dipenderà dalle nostre prestazioni, abbiamo l’obiettivo di arrivare in Champions e l’aspetto mentale conterà più di tutto”.

Due difensori hanno risolto questa partita. Avete ancora margini di miglioramento?

“Sì sono contento che abbiano segnato due difensori perché ne abbiamo fatti pochi quest’anno. Possiamo migliorare perché si può sempre fare meglio, abbiamo tempo per poterlo fare nelle ultime partite”.

La scelta iniziale di McKennie? Siete poi cresciuti nella ripresa…

“Avevamo Cuadrado alto da una parte e dall’altra dovevamo avere un giocatore più tra le linee che poteva inserirsi quando venivano fuori gli attaccanti con Alex Sandro che doveva stare più alto. L’abbiamo fatto meglio nel secondo tempo dove le linee di passaggio erano migliori e anche il posizionamento”.

Perché diventa così importante l’aspetto mentale in questo finale?

“Perché la testa comando il corpo, viene prima di tutto. Può essere capitato anche oggi dove siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, magari era dovuto anche dalla stanchezza. Pensavamo fosse una partita più abbordabile ma invece poi se non le affronti al massimo diventano difficili”.

Superlega occasione persa?

“Mi son espresso già ieri, ha parlato il presidente e ha parlato il direttore. Non penso ci siano altre cose da dire in merito”.

Ha avuto la tentazione di mettere il tridente in campo?

“Non ho avuto la tentazione perché sapevo che prima o poi il risultato lo potevamo sbloccare e infatti l’abbiamo fatto. Magari a partita in corso sull’1-1 avrei optato per questo soluzione”.

Ha mai pensato “Come faccio senza Cuadrado”? Eviterete di mettere Ronaldo in barriera?

“Cuadrado è stato anche tanti giorni fuori, sicuramente è un giocatore fondamentale per il nostro gioco. Per quanto riguarda Ronaldo sono cose che capitano purtroppo, vedremo se metterlo ancora in barriera”.

Come sta Chiesa? Può recuperare per Firenze?

“Sta un po’ meglio però è da valutare giorno per giorno, magari domani farà un controllo e vedremo se potrà tornare per Firenze”.

23:49 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.