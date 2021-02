live Lazio, Inzaghi: "Luis Alberto arrabbiato? Bisogna complimentarsi. Inter, ce la giochiamo"

La sesta vittoria consecutiva della Lazio è sporca, ma vale più delle altre. Perché l'1-0 contro il Cagliari arriva nel turno in cui steccano Roma, Napoli e Atalanta e permette ai biancocelesti di arrivare al quarto posto in classifica. Tra poco il commento di mister Simone Inzaghi nella conferenza stampa all'Olimpico.

Dopo le sei vittorie consecutive, domenica c'è l'Inter?

"Adesso viene il difficile. Abbiamo recuperato i punti persi nella prima parte di stagione. Siamo stati bravi oggi, il Cagliari è una squadra insidiosa e non l'abbiamo mai fatta ripartire, solo una volta su una rimessa laterale. Domenica contro l'Inter ce la giocheremo, come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni".

Luis Alberto era arrabbiato per la sostituzione?

"Bisogna fargli i compimenti, pochi giorni fa si è operato. Sta stringendo i denti e si sta sacrificando per la Lazio. Poi è normale che un giocatore non vuole mai uscire dal campo, ma in quel momento avevamo bisogno di un altro tipo di giocatore".

Il rinnovo di contratto?

"Siamo a buon punto, speriamo che la prossima settimana possa essere quella buona".

Ore 23.30 - Finisce la conferenza.