Lazio, Sarri: "Vittoria meritata, abbiamo sofferto 15'. Qui sono indipendente…"

È appena terminata Lazio-Juventus all’Olimpico con il punteggio di 2-1 per i biancocelesti. Tra poco la conferenza del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

Inizia la conferenza

Quanto la soddisfa la reazione della squadra dopo il gol subito?

“In ugual misura all’incazzatura per il gol del pareggio. Abbiamo segnato dopo aver dominato per 40 minuti e anziché insistere abbiamo concesso loro una reazione momentanea. Sapevamo che le palle ferme erano un problema per noi. Poi siamo stati bravi nella ripresa: abbiamo vinto meritatamente contro una squadra con grandi individualità. Abbiamo sofferto 15 minuti nel finale”.

Che sapere le dà questa classifica?

“Sono sapori momentanei, fa piacere vedere che la squadra sia cresciuta sotto tanti punti di vista. Ma aspettiamo di raggiugnere il traguardo. Non sarà facile andare in Champions. Bisogna prendere atto dei passi in avanti fatti ma sempre con cautela”.

A chi dedica la vittoria?

“Quando vedi uno stadio così la vittoria la puoi dedicare solo a chi ti ha sostenuto per 95 minuti”.

L’anima di questa squadra somiglia ai grandi momenti del Napoli?

“L’ho sempre detto che in questa società e con questo gruppo mi diverto. Lavoro con indipendenza, ho giocatori disposti a seguirmi: ho sempre avuto questa sensazione anche quando i punti erano meno, chiaramente ora sono più felice ma lo sono sempre stato”.

Si può giocare meglio di così? C’è qualche rimpianto?

“Il margine di miglioramento oggi era fare 90 minuti come i primi 75. Questa squadra qualche margine lo ha ancora e se continua a lavorare così lo tirerà fuori abbastanza velocemente, sperando che non ritiri fuori i vecchi difetti”.

Come ha visto Immobile?

“Se venisse da un singolo infortunio non sarebbe un problema stare un mese fermo. Ma lui viene da diversi problemi muscolari. Diventa dura avere una condizione fisica di livello. Ha ampi margini di crescita. Oggi ha fatto un tiro al volo quasi impossibile. Rispetto alla settimana scorsa ha fatto passi in avanti”.

Finisce la conferenza.