LIVE TMW - Milan, finalmente De Ketelaere! Anche l'idoneità è ok, adesso la firma

live Milan, finalmente De Ketelaere! Anche l'idoneità è ok, adesso la firma

vedi letture

Finalmente Charles De Ketelaere! Il fantasista belga è il grande colpo del Milan, che dopo un lungo inseguimento è riuscito a ottenere il sì del Bruges, dopo aver strappato quello del calciatore. Che seguiremo in tutte le sue attività milanesi grazie ai nostri inviati in questo nostro LIVE della prima giornata di CDK in Italia.

15.31 - - Si chiude la parentesi 'medica' per quanto riguarda la prima giornata milanese di Charles De Ketelaere, con l'ottenimento dell'idoneità sportiva. Ora per il fantasista un breve stop in albergo, poi finalmente la visita alla sede rossonera per la firma del suo contratto coi campioni d'Italia.

15.06 - Via alle visite per l'idoneità sportiva - Arrivato De Ketelaere al centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva, prosegue la giornata milanese del belga.

14.52 - Visite mediche ok, ora il belga si sposta al centro Ambrosiano - Terminate le visite mediche alla clinica ‘La Madonnina’ per Charles De Ketelaere, diretto ora al centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva

13.18 - De Ketelaere al Milan è già record di spesa per il campionato belga - Il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan è già passato alla storia del calcio belga: con trentadue milioni di parte fissa e tre di bonus (facili), il principe belga ha rotto il precedente record di di spesa del campionato belga, che apparteneva a Jonathan David (dal Gent al Lille nel 2020, ndr). Il canadese si è trasferito in Francia per un totale di 32 milioni.

11.55 - Entusiasmo alto in casa rossonera per il primo vero colpo del mercato - L'entusiasmo per l'arrivo di Charles De Ketelaere al Milan ha contagiato tutti. Come riportato da MilanNews.it, nella serata di ieri l'aereo che ha portato in Italia il 2001 belga è stato seguito sul tracker FlightRadar24 da più di 7mila persone, facendo diventare il volo il più seguito al mondo tra quelli tracciati dalla piattaforma online.

11.00 - Come si pronuncia il nuovo giocatore del Milan - De Ketelair, De Keteler o De Ketlaar? La pronuncia del nuovo acquisto del Milan è già tema di discussione e ad aiutare i suoi tifosi interviene proprio il calciatore:

Se sento ancora una volta De KetelAIR o De Ketlaar mi butto dal balcone pic.twitter.com/Lam8TWTLgR — Federico (@federicomanasse) July 29, 2022

10.09 - Le cifre del contratto con il Milan - Arrivato ieri sera a Milano, il belga Charles de Ketelaere si sta sottoponendo in questo momento alle visite mediche di rito, poi arriverà il momento dell'idoneità e infine quello della firma sul contratto con il Milan. Sarà un quinquennale a salire con la prima stagione a 2,5 milioni netti.

9.26 - De Ketelaere arrivato alla Madonnina - Il nuovo acquisto del Milan è arrivato alla Madonnina, sede abituale per i test fisici dei calciatori del Milan: via alle visite mediche per il nuovo numero 90 rossonero, che nel pomeriggio si trasferirà in sede per la firma sul contratto che concluderà la telenovela legata al suo arrivo in Italia.

9.04 - Già cinquanta tifosi ad aspettare il principe belga alla Madonnina- Alle porte della Madonnina questa mattina sono arrivati una cinquantina di tifosi rossoneri per dare il benvenuto a Charles De Ketelaere che, tra qualche minuto arriverà presso la clinica per svolgere le visite mediche di rito.

00.43 - Le prime immagini di De Ketelaere a Linate - Il nuovo acquisto rossonero Charles De Ketelaere è atterrato pochi minuti fa in Italia, a Milano ovviamente, in quella che sarà la sua nuova casa: coronato il lunghissimo inseguimento di Maldini e Massara per il rinforzo pesante di cui ha bisogno la squadra di Stefano Pioli, che ha preferito concentrare i propri sforzi sulla trequarti e prendere il fantasista belga dal Brugge, con un investimento di 32 milioni più 3 di bonus. Dopo una trattativa interminabile, finalmente De Ketelaere è sbarcato e nella tarda mattinata si sottoporrà alle visite mediche del caso, per poi dirigersi a Casa Milan, dove firmerà il suo contratto coi rossoneri. Di seguito le prime immagini 'italiane' del grande colpo dei campioni d'Italia:

🛩 Ecco Charles #DeKetelaere: il nuovo acquisto del #Milan è atterrato in città!

Domani le visite mediche per il fantasista

👉 @AntoVitiello pic.twitter.com/2Fq9tvCSV2 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) August 1, 2022

00.23 - Charles De Ketelaere è atterrato a Milano - Charles De Ketelaere è atterrato pochi minuti fa in Italia, a Milano ovviamente, precisamente a Linate. Coronato il lunghissimo inseguimento di Maldini e Massara per il rinforzo pesante di cui ha bisogno la squadra di Stefano Pioli.