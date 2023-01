live Milan, Pioli: "Sbagliato l'approccio alla partita, dobbiamo fare di più"

È atteso nei prossimi minuti, nella sala stampa dello Stadio Via del Mare di Lecce, il tecnico del Milan Stefano Pioli per commentare la prestazione contro i giallorossi valevole per la diciottesima giornata di campionato. Seguiremo live la conferenza su TMW.

Ore 20.38 - Inizia la conferenza stampa

Questa squadra sembra aver smarrito l'identità che lo scorso anno lo aveva reso forte. È così?

"Non sarà una notte tranquilla per noi. Abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, è la prima volta che ci accade, ora c'è da lavorare e fare molto di più".

Deluso più per il primo tempo o per non averla vinta alla fine?

"Più per il primo tempo... Il palo di Messias forse ci avrebbe fatto dire altro questa sera. Però è evidente che dobbiamo dare di più, perché questa prestazione è al di sotto delle nostre possibilità".

Cosa ne pensa di questo Lecce?

"Gioca bene, è in fiducia. Gioca un campionato intenso e con grande qualità, sicuramente farà una grande stagione".

Ore 20.42 - Termina la conferenza stampa