Monza, Palladino: "Orgoglioso dei miei calciatori, gara di resistenza e carattere"

Il gol di Andrea Colpani, il sesto in 12 gare di campionato, permette al Monza di pareggiare l'iniziale vantaggio di Ilic e conquistare un punto importante contro un Torino che per buona parte del match ha messo in difficoltà la squadra di Raffaele Palladino. A breve la conferenza stampa post gara dell'allenatore per analizzare la partita.

23.32 - Inizia la conferenza stampa di Raffaele Palladino

Palladino, è contento di come il Monza è riuscito a calarsi in un contesto complicato e contro un avversario tosto come il Torino?

"Devo fare i complimenti al Torino perchè ci hanno messo in difficoltà. Nel primo tempo non siamo riusciti a ripartire con velocità e come avevamo preparato la gara. E' stata una sfida molto complicata, abbiamo resistito alla loro fisicità e ci siamo calati bene in un contesto diverso dal solito. Mi è piaciuta molto la mentalità dei miei calciatori e porto a casa tanti aspetti positivi. Ci sono gli avversari e il Torino di oggi è stato veramente tosto da affrontare. Dobbiamo continuare così, adesso ci riposiamo un pò perchè chiedo tanto ai miei calciatori e poi riprendiamo perchè ci sono tante gare da affrontare".

Qualche ripartenza poteva essere sfruttata meglio? Sarebbe servito un pizzico di coraggio in più per provare a vincerla?



"La qualità migliore del Torino è quella di giocare sulle transizioni. Perdi palla e quando sei aperto loro ti fanno male anche perchè attaccano molto la profondità. Il Monza è riuscito a togliere al Torino entrambe le cose. Però loro hanno giocatori molto forti e nonostante tutto il coraggio ai miei calciatori non è mancato. Devo essere onesto: se avessimo vinto non sarebbe stato un risultato meritato".

Palladino, temeva così tanto la partita da non pubblicare la lista dei convocati?



"Ma anche questo è tattica. Perchè dare dei vantaggi all'altro allenatore? Prendetevela con me, la scelta è stata mia. Pessina sottopunta è stata una mossa per provare a portare a spasso Tameze. Il primo tempo è stato fatto bene, poi quando Pessina è stato spostato in mezzo al campo e Mota Carvalho sulla trequarti le cose sono andate meglio".

Colpani già sei gol in 12 partite. Come ha trasformato questo calciatore?



"In estate con lui abbiamo fatto un patto. Lui continua a crescere e lavorare, è umile e deve proseguire su questa strada. Può e deve migliorare. Il mio obiettivo non è aumentare il suo numero di gol o assist, il mio obiettivo è quello di continuare a far crescere Colpani".

Juric ha detto che il suo capolavoro è stato l'utilizzo di Bondo. E' d'accordo?



"Mi immagino perchè ha detto così, perchè probabilmente non si aspettava questa mossa. Non mi prendo nessun merito, a Verona ha fatto bene da subentrante e oggi ha confermato il suo stato di forma. Voglio bene a Juric, siamo amici di famiglia e lo ringrazio perchè lui mi ha inculcato la voglia di fare questo mestiere".

23.49 - E' terminata la conferenza stampa di Raffaele Palladino.