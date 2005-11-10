Ufficiale Si chiude l'avventura di Starita al Benevento. L'attaccante passa al Sorrento a titolo definitivo

Lo avevamo anticipato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità: Ernesto Starita ha salutato definitivamente il Benevento, per trasferirsi a titolo definito al Sorrento, in Serie C.

Intanto, questa la nota della compagine sannita: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sorrento Calcio per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Ernesto Starita.

Il Club ringrazia Ernesto per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni, professionali e personali".

Di seguito, invece, il comunicato del Sorrento: "✍ Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo definitivo dal Benevento Calcio, le prestazioni sportive di Ernesto Starita, a partire dalla stagione 2026/2027.

Starita, nato a Napoli il 3 marzo del 1996, vanta una lunghissima esperienza in Serie C con Pisa, Andria, Pro Piacenza, Bisceglie, Casertana, Monopoli, Torres, Guidonia e appunto Benevento oltre a sei apparizioni in B con la Pro Vercelli.

️ In totale in Serie C ha collezionato 305 presenze e 60 reti.

✨ Benvenuto a Sorrento, Ernesto!".