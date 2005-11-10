Ufficiale
L'Atalanta U23 saluta definitivamente Ceresoli: è passato al Norimberga
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Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, ora arriva anche l'ufficialità: Andrea Ceresoli saluta l'Atalanta, con cui aveva militato nella formazione Under 23, e passa a titolo definitivo ai tedeschi del Norimberga, che già la scorsa estate aveva messo gli occhi sulla Serie C italiana prelevando dall'AlbinoLeffe Mohamed Ali Zoma.
Di seguito, la nota della compagine bergamasca:
"Atalanta BC comunica di aver ceduto al club tedesco 1. FC Norimberga il calciatore Andrea Ceresoli a titolo definitivo.
Grazie e in bocca al lupo, Andrea!".
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