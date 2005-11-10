Ufficiale Stoppa lascia il Catania: è un nuovo giocatore del Campobasso. Ha firmato un biennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Catania comunica "di aver ceduto a titolo definitivo al Campobasso Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa. A Matteo, che con la nostra maglia ha disputato 41 gare e realizzato 4 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".

Ha fatto poi eco il comunicato della società lucana: "Qualità, esperienza e fantasia al servizio dei Lupi. Il Campobasso FC mette a segno un altro innesto di spessore assicurandosi le prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Stoppa, che ha sottoscritto con il club un contratto biennale.

Classe 2000, Stoppa è uno di quei talenti che si fanno notare molto presto. A soli 16 anni debutta in Serie B con la maglia del Novara, bruciando le tappe e confermando le qualità che, nello stesso periodo, attirano anche l’attenzione del Manchester City, dove sostiene un periodo di prova. Successivamente entra a far parte del settore giovanile della Juventus, proseguendo un percorso di crescita che lo porterà a maturare esperienze importanti tra Serie B e Serie C con le maglie di Sampdoria, Juve Stabia, Palermo, Vicenza, Catanzaro e Catania.

Attaccante moderno, tecnico e imprevedibile, Stoppa è capace di interpretare più ruoli nel reparto offensivo grazie a estro, rapidità e qualità nell’uno contro uno. Le undici reti realizzate con la Juve Stabia e il percorso costruito negli ultimi anni raccontano di un calciatore ormai maturo, pronto a mettere il proprio talento al servizio del progetto rossoblù.

L’arrivo di Matteo Stoppa aggiunge qualità, creatività e soluzioni offensive a un Campobasso che continua a costruire, con ambizione e convinzione, una squadra competitiva e pronta ad affrontare da protagonista la stagione 2026/27.

Benvenuto Matteo".