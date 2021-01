live Parma, D'Aversa: "Non vogliamo alibi, ma ci sono difficoltà enormi"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.50 - Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium alle ore 15. Piena emergenza per il tecnico crociato, che ha a disposizione solo Iacoponi e il giovane Dierckx come centrali di difesa. Come sempre potrete seguire qui le sue parole, grazie alla nostra diretta scritta in tempo reale. La conferenza avrà inizio fra pochi minuti.

15.06 - Prende la parola mister D'Aversa: "L'unico che ha fatto un po' di allenamento con la squadra è Iacoponi, che fino a ieri pensavamo di non convocarlo. Avete visto i convocati, di difensori l'unico che c'è è Iacoponi, ma dobbiamo valutare perché non possiamo rischiare più del dovuto. In questo momento non ci sono difensori per giocare con alcun sistema, potrei adattare qualche centrocampista, il ragazzo della Primavera ma vedremo, lo faremo in base alle caratteristiche degli avversari. Non vogliamo alibi, affrontiamo una partita molto difficile con un pensiero propositivo di voler fare risultato".

Quali sono le difficoltà nel preparare questa partita con pochi uomini?

"Per le difficoltà mi riservo di non rispondere, ci sono difficoltà enormi. Ieri Gagliolo ha provato a rientrare ma non era pronto, c'è volontà nei ragazzi. Le difficoltà sono nel preparare le partite con certe caratteristiche e poi magari alcuni giocatori non ci sono. Non deve essere un alibi, ma un'opportunità per chi gioca".

Vi siete spiegati il perché di questa situazione?

"Possono succedere gli infortuni, non mi va di ragionare su quello che è stato. Da quando sono qua si deve fare ciò che si è fatto in questi anni, tutte le situazioni per provare a migliorare. Mi interessa sapere che da quando sono arrivato ognuno lavori perché le cose vadano al meglio".