live Real, Zidane: "Rosso eccessivo? Non lo so. Partita brutta, ma il risultato va bene"

23.15 - Tra pochi minuti Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro l'Atalanta.

23.21 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico del Real: "Non so se il rosso è stato eccessivo o meno, spetta all'arbitro prendere le decisioni. Non abbiamo giocato bene, ma l'importante è il risultato. C'è però ancora la gara di ritorno. Fisicamente sono molto forti, difendono molto bene".

L'espulsione vi ha creato difficoltà?

"Non trovavamo spazi, abbiamo segnato soltanto nel finale. Se devi giocare contro dieci persone, provi a giocare così. Per noi però è molto importante aver trovato il gol".

Come analizza il match?

"Noi cercavamo di far giocare Isco tra le linee per poter provare i passaggi in profondità per Vinicius e Asensio, ma dopo il rosso è cambiata la partita. Il risultato finale è comunque soddisfacente".

Come analizza il gol di Mendy?

"Era una giocata provata in allenamento, l'avevamo provata con un altro giocatore. Ma poi Mendy ha trovato il gol. Quando deve tirare forte può calciare anche col destro, mentre col mancino è più preciso".

È soddisfatto del risultato?

"Ogni partita è una cosa a sé. Non abbiamo fatto una partita eccellente, abbiamo provato a vincere in tutti i modi. Ora c'è la gara di ritorno, tutto è ancora aperto. Dovremo giocare bene nella prossima sfida".

Isco?

"Non ha giocato molto, ma ha fatto una buona partita. Sappiamo bene in che modo può contribuire al nostro gioco, quando scende in campo ci mette l'anima. Siamo contenti del suo rendimento".

Come commenta i nove infortuni?

"Oggi abbiamo raggiunto un buon risultato. Ci sono molti indisponibili, ma chi scende in campo si sacrifica sempre per la causa. Oggi è stato difficile giocare, ma siamo contenti e vogliamo continuare così".

23.29 - È terminata la conferenza stampa di Zinedine Zidane.