live Roma, Fonseca: "La squadra crede nella finale, voglio lo stesso atteggiamento"

22.45 - La Roma pareggia 1-1 e passa il turno approdando in semifinale. A fine match ecco le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa

22.50 - Inizia la conferenza stampa

Sente più vicina la sua conferma ora?

“Questo non è importante. Siamo alla semifinale di Europa League, conta solo quello”

Quanto ha dovuto cambiare nella mente della squadra?

“Penso che è importante che la squadra ha capito che di fronte c’era una grande squadra. Oggi siamo stati meglio difensivamente rispetto ad Amsterdam.

Cosa vuole rivedere in semifinale?

“Sarà un’altra grande partita con il Manchester United. Adesso inizio a pensare con il Torino, abbiamo tempo. E’ importante mantenere questo atteggiamento. Questo spirito di squadra”

E’ stata la gara più sofferta della sua carriera?

“No, penso che ad Amsterdam abbiamo sofferto di più. L’Ajax è una grande squadra”. +

Sul futuro

“L’importante è la Roma e il presente, non il futuro di Fonseca”.

Tutto è possibile ora?

“E’ difficile dire quello che può succedere con il Manchester United. In questo momento non ci sono squadre non forti. Giocheremo con il Manchester con la voglia di arrivare in finale, la squadra ci crede”.

Cosa dice ai tifosi?

“L’unica cosa che mi è dispiaciuta è stato no avere i tifosi. La semifinale è per loro che non possono stare qui vicino a noi”.