live Torino, Juric: "Squadra tosta. Devo offrire la cena, mi sono comportato male"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

23.10 - Il Torino vince ancora e batte anche l'Empoli, sulla terza vittoria casalinga consecutiva c'è la firma di Zapata. Con questo 1-0, Ivan Juric ha potuto festeggiare al meglio le 100 panchina in granata raggiunte proprio questa sera. A breve, il tecnico interverrà in conferenza stampa allo stadio Olimpico Grande Torino. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.25 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Cos’è cambiato nel Toro?

“E’ sempre stato ad alti livelli per gli ultimi anni. E’ un percorso che continua, sono soddisfatto per oggi e per i tre clean-sheet di fila. La squadra è giusta”

Cosa manca ancora per segnare di più?

“Ci sono state situazioni pericolose, potevamo fare qualche gol in più. Purtroppo è cos’ì, non è che ogni occasioni segni. Nella ripresa siamo stati più squadra, meno bene tecnicamente ma tosti nel non concedere nulla all’Empoli che poteva farti male. Hanno giocatori di gamba e tecnica, sono pericolosi ma siamo stati bravi”.

Che giocatore sta diventando Ilic?

“L’importante è che lavori bene, ha gli obiettivi giusti in testa e le prestazioni arrivano. Ha ancora margini di crescita enormi nella forza e nelle accelerazioni. Sa giocare bene e fa buoni passaggi, ma può crescere”

Linetty è ormai fondamentale?

“Ci dà equilibrio, anche in allenamento con lui percepisci che la squadra sta meglio. Tappa tutti i buchi, sta diventando fondamentale”

Offrirà la cena a tutti..

“Ma non per questo. Non mi sono comportato bene e pago la cena alla squadra, è un po’ come una multa perché non mi sono comportato bene”

Cosa sta diventando la difesa?

“Non parlo di reparto, ma di squadra: anche Zapata, Sanabria e Vlasic sono tosti, sono tutti concentrati. E per i nostri difensori diventa più facile. Vanja è stato molto criticato, ma adesso è l’ago della bilancia: fanno uno o due tiri e lui c’è, speriamo continui così. Nel primo tempo abbiamo giocato bene a livello tecnico, ma sbagliavamo passaggi forse perché ci sentivamo belli. Ne abbiamo parlato, dovevamo essere sul pezzo e abbiamo risposto bene"

Come sta Tameze? E' lui con Linetty ad aver aiutato la svolta?

"Condividevo con loro le cose che non andavano bene, sono stato troppo buono e ho permesso cose che non dovevo. E queste cose influiscono negativamente su tutto. Tameze mi conosce dai tempi di Verona, lui con Linetty e altri ci hanno permesso di ritrovare i nostri valori. Ci siamo ripresi alla grande, questi ragazzi sono stati splendidi e mi hanno fatto un po' di psicanalisi. Ora ad allenamento ho un grande sorriso, alleno tutto e non perdo tempo sulle stronzate. Tameze ha preso una botta al ginocchio che stava peggiorando, speriamo non sia nulla"

In cosa avete svoltato?

"Mi riferivo agli allenamenti, che è la base della prestazione. Non eravamo giusti e adesso lo siamo diventati, ora alleno forte e tutti corrono e non ci sono discussioni inutili. Cerchiamo di fare cose nuove, è un momento positivo"

Ore 23.33 - Termina la conferenza stampa di Juric