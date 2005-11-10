Ufficiale
Il Torino rinforza il settore giovanile: preso Fitzsimons dal St. Patrick's Academy
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Rinforzo in prospettiva per il Torino. Come si apprende dai canali ufficiali della Lega Serie A, infatti, il club granata ha depositato il contratto di Luke Fitzsimons, che arriva dall'accademia del St. Patrick's in Irlanda.
Si tratta di un classe 2010, difensore centrale di piede sinistro, l'ufficialità come detto è arrivata tramite la Lega Serie A: arriva a titolo definitivo.
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