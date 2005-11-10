Ufficiale
Contratto preliminare per la cessione firmato: la nota congiunta del Perugia e Arenacuri
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Nota congiunta del Perugia e di Arenacuri, che hanno sottoscritto il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto azionario del club, che Javier Faroni cederà appunto alla citata cordata.
Di seguito, il comunicato:
"AC Perugia Calcio e Arenacuri srl comunicano che oggi, lunedì 3 luglio, le parti hanno firmato il contratto preliminare per la cessione dell’intero pacchetto delle quote del Club.
I dettagli dell’operazione, concordata nel prioritario interesse del Perugia, saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime ore.
Il Direttore Generale
AC Perugia Calcio
Hernan Garcia Borras
Il Presidente
Arenacuri srl
Francesco Maria Lana".
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