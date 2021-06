Lopez non ha nostalgia di Marsiglia: "Magari tra un po'. Mi vedo al Sassuolo per molti anni"

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Le10Sport del suo futuro in nero-verde senza guardare con nostalgia verso casa, Marsiglia, dopo che il club non ha creduto in lui lasciandolo partire alla volta della Serie A. Ritornerà all'OM? La sua risposta: "Nei prossimi anni no, magari forse più tardi. Finora sto scoprendo un nuovo campionato che apprezzo molto. Mi vedo lì ancora per molti anni. Quindi per ora niente ritorno all'OM, si volta pagina. Ho solo bei ricordi, ma ora sto scrivendo una nuova pagina".