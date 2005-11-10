Lorenzo Bernasconi, rimasto all'Atalanta invece che andare via in prestito. E vale 20 milioni

Nell'estate del 2025, Lorenzo Bernasconi doveva andare in prestito in Serie B. È rimasto ed è finito con l'essere la sorpresa dell'annata, almeno in nerazzurro. Perché dall'altra parte ci sarebbe stato Marco Palestra che, da par suo, ha scelto di andare a giocare a Cagliari, per poi essere acquistato dal Chelsea per una cifra altissima.

Tutti su di lui

Anche Bernasconi ha avuto diversi interessamenti nel corso dell'estate. Anzi, il Newcastle lo aveva osservato più volte, per la Roma poteva essere una soluzione per la fascia mancina, il Milan avrebbe cercato di acquistarlo se avesse venduto Estupinan. Eppure la valutazione non è bassa, perché è fra i 20 e i 25 milioni, per una stagione discreta ma non straordinaria, come quella di tutta l'Atalanta. È evidente però che la crescita è solo agli inizi, come testimonia l'intenzione di Sarri di schierarlo anche sacrificando mostri sacri: sette presenze, quattro da titolare. Non male per chi dovrà compiere i ventitré anni solamente il prossimo metà novembre. Curiosità: non ha mai giocato nelle nazionali giovanili.

20 milioni di valutazione

All'inizio del 2026 - anche grazie all'exploit di inizio stagione scorsa - valeva circa 4 milioni. Ora il suo costo è vicino ai 30 milioni, con un aumento di sedici. Prossima plusvalenza?