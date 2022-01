Lotito e l'aereo privato della Lazio: "Risparmiavamo... Vecchio? Bisogna guardare i cicli motore"

Nel corso dell’intervista rilasciata da Claudio Lotito a Report ieri sera su Rai3, è stato affrontato anche il tema del famoso aereo privato noleggiato dalla Lazio dal 2020 al 2021: “E chi è sta Tayaranjet - chiede Lotito a domanda sulla compagnia di noleggio - ah, l’aereo sì. Me l'ha portato una mia collaboratrice perché risparmiavamo, la metà del costo”.

Non aveva paura a far volare la squadra su quell'aereo?

“No perché si ricordi che gli aerei vanno in rapporto ai cicli del motore e non alla carlinga, la carlinga con tutto il rispetto a meno che non c'ha i buchi”.

L’aereo partiva da Trapani per andare a Roma a prendere la squadra. A vuoto, aveva un costo incredibile.

“Noi avevamo un prezzo fisso, , un canone fisso per ogni trasferta nazionale o internazionale, quindi noi o partiva da Trapani o partiva da Roma o da Canicattì a noi non ci interessava perché pagavamo sempre la stessa cifra”.

Poi hanno bloccato l’aereo.

“Chi gliel'ha bloccato? E che ne so io. Fin quando l’ho usato io, la mia squadra con l'aereo ha viaggiato tranquillo senza problemi. Poi dovevo io decidere se riscattarlo, abbiamo fatto le valutazioni dei costi e delle situazioni e abbiamo detto vabbè”.