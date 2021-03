Lotta scudetto, Zambrotta: "Tanti punti in palio ma Conte difficilmente sbaglia quando è in testa"

Nel corso dell’intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, l’ex terzino di Juve e Milan Gianluca Zambrotta ha parlato della lotta scudetto: "Ci sono ancora tanti punti in palio e diversi scontri diretti. Detto questo, vedendo chi c’è alla guida dell’Inter, la vedo dura per Milan e Juventus. Conte difficilmente sbaglia quando è in testa. Antonio è un vincente ed è bravissimo a tenere concentrata e in tensione la squadra in questi momenti".