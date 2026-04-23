Lucca flop in Premier, Lang si è perso in Turchia: il futuro li riporterà al Napoli in estate

Chi per trovare spazio o cambiare aria, altrimenti per voltare pagina, alla fine il Napoli dovrà riaccogliere due giocatori emigrati in altre terre per sei mesi: Lorenzo Lucca e Noa Lang. Infatti, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il futuro del centravanti italiano e dell'esterno offensivo olandese è già tracciato.

L'ex attaccante dell'Udinese, classe 2000, era sbarcato in Premier League per firmare contro il Nottingham Forest e all'esordio contro il Leeds il 6 febbraio ha segnato il suo unico gol. Poi il nulla, o quasi: Vitor Pereira, il suo allenatore, lo ha tagliato fuori dall'undici titolare e l'ultima presenza nel campionato inglese risale al 22 febbraio scorso. Nemmeno in Europa League ha avuto la sua occasione in tempi recenti, ossia il doppio scontro nei quarti contro il Porto. Relegato in panchina.

Stando al quotidiano romano, Lucca tornerà a Napoli, stesso destino per Lang. Arrivato al Galatasaray con furore, conquistando la piazza giallorossa con una doppietta alla Juventus in Champions League, il classe '99 ha subito una flessione negativa. Arrivando a ritrovarsi fuori dalla lista delle prime scelte di mister Okan Buruk, con l'ultima partita giocata dall'inizio lo scorso 4 aprile. Un paio d'assist in 11 apparizioni, l'avventura dell'olandese in Turchia è stata piuttosto magra. Per questo risulta difficile pensare che il Cimbom si presenti dal club azzurro per riscattarlo.