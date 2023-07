Lukaku al posto di Vlahovic? Serena: "Terrei il serbo, il belga ha il meglio alle spalle"

Il possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus sta facendo discutere molto, così come la possibilità che i bianconeri cedano Vlahovic per fase posto al belga. Sulla vicenda si è espresso l'ex attaccante Aldo Serena, in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Se fossi nei bianconeri mi terrei Vlahovic, Romelu è forte ma il meglio è alle spalle".

Un doppio affare che porta anche la firma di Giuntoli, appena arrivato dal Napoli: "Nessun voltafaccia, lui porta alla Juve il suo grande valore. Piuttosto è strano che l’affare Vlahovic-Lukaku vada in direzione opposta ai suoi principi di manager, con un occhio al campo e l’altro ai conti".