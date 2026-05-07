Lukaku giocherà ancora in una big, il Parma prova a blindare Cuesta: le top news delle 13

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, in una intervista dei giorni scorsi all'edizione belga di DAZN ha parlato anche del futuro del centravanti di proprietà del Napoli, soffermandosi su un possibile ritorno all'Anderlecht: "Io credo che tornerà al 100% un giorno. Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso. Per me Romelu è un attaccante fantastico anche se questa stagione è stata dura per lui. Ha una grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. E ovviamente quando parliamo di massimo livello, parliamo dei migliori club del mondo nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio".

Parma pronto a discutere del rinnovo con Cuesta

Carlos Cuesta ha saputo guidare il Parma alla permanenza nella massima serie senza mai venire invischiato nella lotta per retrocedere. Motivo per cui ha attirato l'attenzione di alcuni club stranieri (in Bundesliga e Championship inglese) in vista della prossima stagione. Sirene che il Ceo Federico Cherubini e il dt Alessandro Pettinà intendono murare. La settimana scorsa è già andato in scena un primo incontro per avviare i dialoghi in merito al prolungamento del contratto. Il Parma vuole ripartire da Cuesta e blindarlo fino al 2028.

De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina

David De Gea vede il suo futuro ancora colorato di viola. L'idea del portiere spagnolo, al netto di una stagione deludente dal punto di vista di squadra, è quella di onorare il suo contratto con la Fiorentina e se possibile chiudere la sua carriera col club gigliato. Una decisione forte e chiara quella dello spagnolo, che fin dal suo arrivo in riva all'Arno ha fatto capire quanto la scelta di vita oltreché sportiva fosse stata azzeccata. Al termine di questa stagione il portiere spagnolo avrà ancora due anni di contratto con la Fiorentina, fino al 2028, e l'idea è appunto quella di arrivare alla scadenza quando avrà quasi 38 anni.