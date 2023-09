Lukaku torna a Roma da re. Domenica il debutto dal 1': negli ultimi 6 anni ha sempre segnato

vedi letture

Arrivano grandi notizie per la Roma: Romelu Lukaku si è sbloccato con la maglia del Belgio, segnando due gol in tre minuti nel secondo tempo della partita contro l’Estonia (terminata 5-0, ndr). E' salito così a 8 nella classifica marcatori delle qualificazioni: nessuno ne ha fatti altrettanti nell’avvicinamento a Euro 2024. Ora è a 77 in 110 presenze, alla media impressionante di 0,70 a partita.

Mourinho lo aspetta

Stasera Lukaku sarà a Roma e da domani - sottolinea il Corriere dello Sport - ricomincerà ad allenarsi con i nuovi compagni. Sarebbe stato meglio per Mourinho farlo lavorare due settimane a Trigoria durante la sosta ma il ct Tedesco e lo stesso giocatore hanno preferito un altro tipo di gestione. Domenica contro l'Empoli, salvo intoppi non auspicabili, vivrà la sua prima volta da titolare con la Roma. Probabilmente di fianco a Dybala. L’Olimpico pieno lo aspetta e spera: negli ultimi sei anni Lukaku ha sempre segnato al “vero” debutto. Nel primo caso, nel 2017 con il Manchester United, il suo allenatore era proprio José Mourinho.