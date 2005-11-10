Napoli, De Laurentiis sul nuovo stadio: "Presto la prima pietra, se non troverò ostacoli politici"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si sofferma anche sulla costruzione del nuovo stadio.

Quando la prima pietra per lo stadio? E' una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis oggi alla conferenza stampa di presentazione della nuova maglia. Di seguito la risposta del presidente del Napoli: "Io, se non troverò ostacoli burocratici lungo il mio percorso, immagino proprio che arriverà presto. Però questo è un Paese molto strano, dove i politici fanno politica guardando soprattutto a sé stessi. I cittadini spesso non compaiono. È un problema di tutta l'Europa. Io amo l'America, con tutti i suoi difetti: lì c'è un grandissimo rispetto per il successo. In Italia, invece, c'è una grandissima invidia nei confronti del successo. E fermare chi produce, chi inventa, chi si spacca in quattro, creando burocraticamente lacci e lacciuoli per rendergli la vita impossibile, sembra essere lo sport preferito di molti. Quando nel 1967, dopo la legge del 1965 voluta dal ministro Corona... Gli americani ci avevano detto, dopo la guerra: 'Basta che non ci facciate concorrenza con il cinema e vi compenseremo girando in Italia tre colossal, tra cui Cleopatra'. Invece l'abilità degli italiani fece emergere registi come Fellini e tanti altri. Non solo si cominciarono a vincere gli Oscar, ma autori come Rossellini e De Sica realizzarono film straordinari.

Inoltre il cosiddetto cinema di genere portò il cinema italiano a diventare il secondo al mondo per fatturato e numero di film prodotti ogni anno. A quel punto gli americani dissero: 'Ma come, ci eravamo messi d'accordo?'. Si rivolsero ad Andreotti, che rispose: 'Non posso fare nulla'. E allora intervennero sul ministro Corona, che con quella legge finì per tagliare le gambe all'industria cinematografica italiana. Mio zio cercò di resistere per due anni, poi nel 1967 fece le valigie e si trasferì in America. Io avevo 18 anni e volevo divertirmi. Mi dissero che in Italia non si poteva fare nulla. Poi è arrivata una lunga cavalcata di successi nel cinema, frutto di un grandissimo impegno.

Guardandomi allo specchio, però, mi sono sempre detto che questo è un Paese difficilissimo, capace di mettere in ginocchio il cinema italiano. Per questo mi sono imposto di non uscire mai dai binari. Ho realizzato tanti film di successo e da quell'esperienza ho imparato il marketing e la creatività, competenze che mi sono state molto utili nel mondo del calcio, del quale inizialmente non sapevo nulla. E questa è stata la mia fortuna".



E ancora De Laurentiis: "Dobbiamo renderci conto, incontrandoci, come massimizzare gli sforzi economici vostri e i miei. E trovare delle soluzioni che possano compendiare un aumento di stabilità e di forza del Calcio Napoli. Noi abbiamo sempre avuto questa discriminazione italica: il Nord è il top e al Sud siamo poverelli. Io ho invertito questa copyline, ma ora bisogna darsi da fare. Se Inter e Milan costruiscono una stadio investendo 1,8 miliardi. E se la Roma ha già trovato i terreni e investirà la stessa cifra, noi ci troveremo tra qualche anno a non avere introiti sufficienti per rendere competitiva la squadra come io ho sempre ottenuto e fatto per vincere due Scudetti e stare 16 volte in Europa. Il Napoli non fattura né quanto l'Inter né quanto il Milan né quanto la Juventus. Quindi deve faticare, come diceva il buon Conte. Ma servono anche le strutture. Io ci posso metterà creatività e capacità finanziaria, ma poi servono le strutture".