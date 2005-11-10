Ufficiale
Sambendettese, ceduto Matteo Grillo in prestito alla Maceratese. Il comunicato
Esperienza in prestito per portiere classe 2007 Matteo Grillo: giocherà nella Maceratese
La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Matteo Grillo alla Maceratese.
La società ringrazia Matteo per la professionalità, la serietà e l’impegno profuse in rossoblù augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per la nuova avventura calcistica in maglia biancorossa.
In bocca al lupo Matteo!
Altre notizie Serie C