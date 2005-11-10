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Sambendettese, ceduto Matteo Grillo in prestito alla Maceratese. Il comunicato

Sambendettese, ceduto Matteo Grillo in prestito alla Maceratese. Il comunicato
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 17:54Serie C
Esperienza in prestito per portiere classe 2007 Matteo Grillo: giocherà nella Maceratese

La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Matteo Grillo alla Maceratese.

La società ringrazia Matteo per la professionalità, la serietà e l’impegno profuse in rossoblù augurandogli le migliori fortune calcistiche e personali per la nuova avventura calcistica in maglia biancorossa.

In bocca al lupo Matteo!

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