Lukaku vale davvero 83 milioni di euro. Perché è il migliore degli under30

vedi letture

Nell'estate del 2019 c'era chi si interrogava. Romelu Lukaku vale davvero 83 milioni di euro? E come alternativa, al posto del centravanti del Manchester United poi finito all'Inter, c'era Rafael Leao. Intrecci di mercato a parte, dovessimo guardare ora la domanda, potrebbe essere pretestuosa. Perché nel nuovo calcio difficilmente qualcuno può valere 83 milioni, dall'altra parte Lukaku è stato il trascinatore della scorsa stagione, fallendo sul più bello con l'autogol incredibile nella finale di Europa League. Sta facendo lo stesso in questa, con la sensazione che per la Juventus sarà molto più difficile infilare il decimo Scudetto consecutivo.

Ieri ha giocato una partita straordinaria. Vinta con il decimo rigore siglato su dieci, in Serie A, nelle ultime due stagioni. Poi con l'opportunismo dopo la carambola di Brozovic su Lazzari. Infine con l'incredibile progressione su Parolo, con assist facile facile per Lautaro Martinez, probabilmente la cosa più difficile della sua partita. Sedici gol in campionato, Lukaku è il più dominante tra gli under30, alla pari degli Ibrahimovic e dei Cristiano Ronaldo. Forse più continuo anche grazie all'età.