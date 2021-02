Lunga analisi del ct Mancini sul Benevento: "Due nomi per la Nazionale? Dico Viola e Insigne"

vedi letture

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni 'Free Sport' in onda su 'Lab tv' e ha fatto una lunga analisi sul Benevento di Flippo Inzaghi, partendo dalla gara di venerdì sera contro il Bologna: Dal 20esimo del secondo tempo la partita è stata un po' più difficoltosa a causa del maltempo. Il Benevento però ha giocato bene e in generale gioca bene, crea molte occasioni e venerdì a Bologna ha meritato il pareggio creando tante occasioni. Nel complesso ha disputato un'ottima gara, ha un gioco offensivo molto fluido e crea occasioni. Giocando con tanti calciatori che attaccano si prendono qualche rischio, ma mi piace come giocano e vanno fatti i complimenti a Inzaghi e alla squadra per come sta giocando".

Secondo lei si salverà?

"Io credo di sì, se continuano a giocare con questa tranquillità. Le partite se le vanno a giocare tutte, ma credo questa sia la soluzione migliore per giocarsi la salvezza".

C'è qualche calciatore del Benevento che potrebbe essere convocato?

"Li stiamo seguendo tutti. La porta della Nazionale è aperta a tutti i calciatori, abbiamo chiamato anche giocatori che non avevano mai giocato nemmeno in Serie C. In questo momento è un po' più difficile, tra quattro mesi c'è l'Europeo e il gruppo è già formato, però ci sono dei ragazzi giovani e interessanti che possono essere utili".

Se la Federazione ti dicesse: 'Puoi scegliere due giocatori in più e questi sono del Benevento'. Chi porteresti?

"Dico Viola e Insigne. Poi il Benevento ne ha anche altri di giovani. Letizia? Sì anche lui lo conosco molto bene. Io l'ho incontrato anche quando era allenatore dell'Inter e spesso mi ha messo in difficoltà".