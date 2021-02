Maggiore: "Milan? Nessun rimpianto. Spezia è la mia città, felice della A con questa maglia"

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro il Milan: “Il Milan? Non ho nessun rimpianto. Spezia mi ha accolto, è la mia città e anche la società mi ha accolto benissimo. Sono contento di essere arrivato in A con questa società, il passato è il passato. Siamo contentissimi per il risultato di stasera. L’episodio dell’accappatoio al Milan? Io sono tifosissimo dell’Inter fin da piccolo, senza pensarci mi presentai al provino negli spogliatoi con l’accappatoio dell’Inter tutto bianco con lo stemma e mi dissero scherzosamente di evitare. Sul gol dico che era abbastanza facile, mi è andato bene di essere nel posto giusto al momento giusto. La palla è entrata e va benissimo.”.

Sulla stagione fin qui: “È il primo anno in Serie A e ovviamente c’erano delle difficoltà. Piano piano ci stiamo accorgendo di potercela giocare con tutti. Abbiamo fermato la prima in classifica e per noi è una grandissima soddisfazione. Vogliamo continuare così perché è ancora lunga, dobbiamo restare concentrati per il nostro obiettivo che è la salvezza a maggio. Stasera mi hanno preso tutti in giro perché il gol era facilissimo, se sbagliavo era un casino…”, ha concluso.