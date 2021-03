Maggiore, Raspadori e Cutrone: vola l'Under 21. 3-0 alla Slovenia al 45' e qualificazione vicina

Dominio dell'Italia Under 21 nel primo tempo della sfida contro la Slovenia valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. 3-0 il parziale al 45', grazie alle reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone, che si è poi fatto parare un calcio di rigore nel finale. Qualificazione in ghiaccio per gli azzurrini che con un successo passerebbero alla fase a eliminazione diretta. In caso di vittoria il passaggio del turno sarebbe certo.