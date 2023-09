Maignan e Jovic non convocati per Cagliari-Milan. Leao verso la panchina: le ultime di formazione

Secondo quanto riportato da SkySport, non partiranno per Cagliari (aereo in partenza in questi minuti da Milano Malpensa) sia Mike Maignan che Luka Jovic: il primo per essere preservato dopo il problemino muscolare accusato contro il Newcastle, il secondo per rimanere a Milanello ad allenarsi in modo da ritrovare la migliore condizione. Presenti, invece, sia Calabria che Theo Hernandez.

Queste la probabile formazione del Milan contro il Cagliari: Sportiello, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic