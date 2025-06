TMW Maignan ha deciso: vuole lasciare il Milan e firmare col Chelsea. Club al lavoro per trovare la quadra

Contatti in corso tra Milan e Chelsea per trovare un accordo sulle cifre per il trasferimento di Mike Maignan. La posizione del portiere è chiara: vuole lasciare Milano e trasferirsi nel club inglese, lo ha comunicato già ad Allegri e alla dirigenza.

Spera che Milan e Chelsea trovino un accordo, ma se non dovessero trovarlo resterebbe al Milan senza rinnovare il contratto. Quindi per un altro anno fino alla scadenza, senza prolungare. Per lasciarlo partire subito il Milan chiede oltre 20 milioni, dialoghi ancora in corso in questi minuti, ma i Blues sono convinti di portare a termine l'operazione.

Il Chelsea spinge per avere subito il francese e portarlo già al Mondiale per Club che inizierà tra qualche giorno negli Stati Uniti. E' atteso, come detto, un rilancio perché i 15 milioni di euro messi sul piatto nelle scorse non bastano per convincere il Milan a cedere il francese: il tempo però è poco e il Chelsea deve fare in fretta: domani a mezzanotte si chiude infatti la finestra di mercato speciale per il Mondiale per Club e quindi gli inglesi, se vogliono metterlo a disposizione del tecnico Enzo Maresca per il nuovo torneo che inizierà nei prossimi giorni, devono muoversi.