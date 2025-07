Inter-Lookman, il riferimento di Percassi ai tempi non è casuale. Ma filtra ottimismo

È l’Atalanta che decide tempi e valori di uscita dei suoi giocatori. Parola di Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, che stamani ha confermato la sostanziale distanza con l’Inter nella lunga trattativa per Ademola Lookman. L’ultima offerta dei nerazzurri di Milano, 43 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, non è giudicata soddisfacente dalla dirigenza bergamasca. È questione di soldi, vista anche la valutazione superiore ai 50 milioni di euro, ma non solo.

Il riferimento ai tempi della negoziazione, che l’Inter considera arrivata alle ultime battute, non è per nulla casuale. Nei giorni scorsi il presidente Beppe Marotta aveva fatto riferimento a 2-3 giorni come deadline per la chiusura, prima di virare su altri obiettivi: parole che, insieme alla presentazione di un’offerta scritta arrivata ieri, hanno il sapore dell’ultimatum. Tra le righe ma nemmeno troppo, la risposta dell’Atalanta, che ha sempre avuto una politica molto chiara sulle cessioni, è cristallina: gli ultimatum non servono.

Da viale della Liberazione, comunque, filtra sempre un certo ottimismo: lo dimostra il fatto che degli altri profili di cui ha parlato Marotta, pur esistenti perché gli uomini mercato interisti sono sempre al lavoro per scandagliare il mercato, non vi sia alcun nome da considerare troppo caldo al momento. Lo stesso Percassi ha fatto riferimento alla volontà di Lookman di partire, e in fin dei conti non ha certo chiuso la porta alla cessione. L’attaccante nigeriano non sta andando alla rottura, ma a Milano pensano che ignorare le intenzioni del giocatore non convenga alla lunga neanche all’Atalanta. C’è, però, da mettere sul piatto un rilancio: è molto probabile arrivi, ma arrivarci non è un passaggio da prendere sottogamba. Lookman, ne ha parlato anche Marotta, non è propriamente in linea con le indicazioni di Oaktree: sulle buona riuscita del colpo, un giocatore non certo rivendibile, la dirigenza dell’Inter si gioca anche una fetta di credibilità agli occhi della proprietà.